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Олимпиакос - Арсенал 11 марта прямая трансляция

Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
11 Марта 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 1/8 Финала. Первый матч
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия)
ОлимпиакосАрсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Олимпиакос - Арсенал, который запланирован на 11 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Греция. Турнир: Лига Европы 2020/21. 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Арсенал
Лондон, Англия
Главные тренеры
Португалия Педру Мартинш
Испания Микель Артета
История личных встреч
27.02.2020 Лига Европы 1/16 финала Арсенал1 : 2 ДВОлимпиакос
20.02.2020 Лига Европы 1/16 финала Олимпиакос0 : 1Арсенал
09.12.2015 Лига чемпионов Группа F. Тур 6 Олимпиакос0 : 3Арсенал
29.09.2015 Лига чемпионов Группа F. Тур 2 Арсенал2 : 3Олимпиакос
04.12.2012 Лига чемпионов Группа B. Тур 6 Олимпиакос2 : 1Арсенал
03.10.2012 Лига чемпионов Группа B. Тур 2 Арсенал3 : 1Олимпиакос
06.12.2011 Лига чемпионов Группа F. Тур 6 Олимпиакос3 : 1Арсенал
28.09.2011 Лига чемпионов Группа F. Тур 2 Арсенал2 : 1Олимпиакос
09.12.2009 Лига чемпионов Группа H. Тур 6 Олимпиакос1 : 0Арсенал
29.09.2009 Лига чемпионов Группа H. Тур 2 Арсенал2 : 0Олимпиакос

Отзывы и комментарии к матчу

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