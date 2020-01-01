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Химки - Ростов 12 марта прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
12 Марта 2021, Пятница. 19:00 МСК. РПЛ, 22-й тур
Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
ХимкиРостов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Химки - Ростов, который запланирован на 12 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Химки
Химки
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Россия Игорь Геннадьевич Черевченко
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
25.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Ростов0 : 2Химки
09.08.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Ростов2 : 0Химки
03.04.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Химки0 : 1Ростов
21.09.2007 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Химки1 : 0Ростов
19.05.2007 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Ростов1 : 1Химки
20.09.2006 Кубок России 1/16 финала Ростов0 : 1Химки
02.07.2006 Кубок России 1/16 финала Химки0 : 2Ростов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Химки» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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