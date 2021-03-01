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Аугсбург - Боруссия М 12 марта прямая трансляция

Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
12 Марта 2021, Пятница. 22:30 МСК. Бундеслига, 24-й тур
АугсбургБоруссия М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Аугсбург - Боруссия М, который запланирован на 12 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Главные тренеры
Германия Хайко Херрлих
Германия Марко Розе
История личных встреч
21.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 8 Боруссия М1 : 1Аугсбург
29.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 24 Аугсбург2 : 3Боруссия М
06.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 7 Боруссия М5 : 1Аугсбург
26.01.2019 Германия - Бундеслига Тур 19 Боруссия М2 : 0Аугсбург
01.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 2 Аугсбург1 : 1Боруссия М
20.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 19 Боруссия М2 : 0Аугсбург
26.08.2017 Германия - Бундеслига Тур 2 Аугсбург2 : 2Боруссия М
06.05.2017 Германия - Бундеслига Тур 32 Боруссия М1 : 1Аугсбург
17.12.2016 Германия - Бундеслига Тур 15 Аугсбург1 : 0Боруссия М
28.02.2016 Германия - Бундеслига Тур 23 Аугсбург2 : 2Боруссия М

Отзывы и комментарии к матчу

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