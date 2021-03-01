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Реймс - Лион 12 марта прямая трансляция

Стадион: Огюст Делоне II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
12 Марта 2021, Пятница. 23:00 МСК. Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция)
РеймсЛион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реймс - Лион, который запланирован на 12 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Реймс
Реймс
Лион
Лион
Главные тренеры
Франция Давид Гуйон
Франция Руди Гарсия
История личных встреч
29.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 12 Лион3 : 0Реймс
21.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 19 Реймс1 : 1Лион
11.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 20 Лион1 : 1Реймс
17.08.2018 Франция - Лига 1 Тур 2 Реймс1 : 0Лион
14.05.2016 Франция - Лига 1 Тур 38 Реймс4 : 1Лион
03.10.2015 Франция - Лига 1 Тур 9 Лион1 : 0Реймс
26.04.2015 Франция - Лига 1 Тур 34 Реймс2 : 4Лион
04.12.2014 Франция - Лига 1 Тур 16 Лион2 : 1Реймс
19.01.2014 Франция - Лига 1 Тур 21 Реймс0 : 2Лион
18.12.2013 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Лион3 : 2Реймс

Отзывы и комментарии к матчу

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