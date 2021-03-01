Реймс - Лион 12 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реймс - Лион, который запланирован на 12 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Давид Гуйон
|Руди Гарсия
|29.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|3 : 0
|21.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 1
|11.01.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 1
|17.08.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|1 : 0
|14.05.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|4 : 1
|03.10.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|1 : 0
|26.04.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|2 : 4
|04.12.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|2 : 1
|19.01.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|0 : 2
|18.12.2013
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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