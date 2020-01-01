Урал - Ротор 13 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Урал - Ротор, который запланирован на 13 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Юрий Александрович Матвеев
|Александр Николаевич Хацкевич
|22.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|0 : 0
|25.03.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 25
|1 : 1
|16.02.2013
|Кубок ФНЛ
|Группа B. Тур 3
|1 : 1
|27.08.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 9
|0 : 4
|13.08.2010
|Россия - Первый дивизион
|Тур 24
|4 : 0
|10.04.2010
|Россия - Первый дивизион
|Тур 4
|1 : 2
|03.11.1996
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 34
|2 : 1
|17.07.1996
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 17
|2 : 4
|26.10.1995
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 30
|1 : 2
|08.04.1995
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 2
|5 : 0
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