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Урал - Ротор 13 марта прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
13 Марта 2021, Суббота. 12:00 МСК. РПЛ, 22-й тур
Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
УралРотор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Урал - Ротор, который запланирован на 13 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
Россия Юрий Александрович Матвеев
Беларусь Александр Николаевич Хацкевич
История личных встреч
22.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Ротор0 : 0Урал
25.03.2013 ФНЛ - Первый дивизион Тур 25 Урал1 : 1Ротор
16.02.2013 Кубок ФНЛ Группа B. Тур 3 Урал1 : 1Ротор
27.08.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 9 Ротор0 : 4Урал
13.08.2010 Россия - Первый дивизион Тур 24 Урал4 : 0Ротор
10.04.2010 Россия - Первый дивизион Тур 4 Ротор1 : 2Урал
03.11.1996 Чемпионат России Высшая лига Тур 34 Ротор2 : 1Урал
17.07.1996 Чемпионат России Высшая лига Тур 17 Урал2 : 4Ротор
26.10.1995 Чемпионат России Высшая лига Тур 30 Ротор1 : 2Урал
08.04.1995 Чемпионат России Высшая лига Тур 2 Урал5 : 0Ротор

Отзывы и комментарии к матчу

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