  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Арсенал Тула - ЦСКА 13 марта прямая трансляция

Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
13 Марта 2021, Суббота. 14:00 МСК. РПЛ, 22-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Арсенал ТулаЦСКА

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Арсенал Тула - ЦСКА, который запланирован на 13 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Арсенал
Тула
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Украина Дмитрий Владимирович Парфёнов
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
26.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 12 ЦСКА5 : 1Арсенал
02.12.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 ЦСКА0 : 1Арсенал
01.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Арсенал1 : 2ЦСКА
02.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Арсенал2 : 0ЦСКА
18.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 4 ЦСКА3 : 0Арсенал
06.05.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 29 ЦСКА6 : 0Арсенал
27.10.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Арсенал1 : 0ЦСКА
12.05.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 28 ЦСКА3 : 0Арсенал
26.03.2017 Товарищеские матчи (клубы) Март 2017 ЦСКА2 : 0Арсенал
18.11.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Арсенал0 : 1ЦСКА

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Химки - Арсенал Тула 11.12.2020 прямая трансляция
    Химки - Арсенал Тула 11.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636 11 декабря 2020, Пятница. 19:00 МСК. Премьер-Лига, 18-й тур Главный судья: Иван...
  • Арсенал Тула - ЦСКА смотреть онлайн прямая трансляция
    Арсенал Тула - ЦСКА смотреть онлайн прямая трансляция
    Футбол | Российская Премьер Лига 2014/15 | 20-й тур 
    Смотреть онлайн прямую трансляцию...
  • Арсенал Тула – ЦСКА смотреть онлайн 27.10.2017
    Арсенал Тула – ЦСКА смотреть онлайн 27.10.2017
    Футбол |  Российская Премьер Лига 2017/18 | 15-й тур Прямая трансляция матча  Арсенал Тула – ЦСКА Начало 27 октября 2017г в 19:30...
  • Арсенал Тула - ЦСКА обзор матча (18.11.2016)
    Арсенал Тула - ЦСКА обзор матча (18.11.2016)
    18 ноября 2016 |  Чемпионат России 2016/17 | Премьер Лига...
  • ЦСКА - Арсенал Тула обзор матча (18.08.2018)
    ЦСКА - Арсенал Тула обзор матча (18.08.2018)
      18 августа 2018 | Футбол | Российская Премьер Лига 2018/19 | 4-й тур...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close