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Динамо - Спартак 13 марта прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
13 Марта 2021, Суббота. 19:00 МСК. РПЛ, 22-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Динамо МСпартак М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Динамо Москва - Спартак Москва, который запланирован на 13 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Динамо М
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Германия Сандро Шварц
Германия Доменико Тедеско
История личных встреч
20.02.2021 Кубок России 1/8 финала Динамо М2 : 0Спартак М
21.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Спартак М1 : 1Динамо М
29.02.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Динамо М0 : 2Спартак М
03.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Спартак М0 : 0Динамо М
10.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Динамо М0 : 1Спартак М
25.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Спартак М2 : 1Динамо М
13.05.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Спартак М0 : 1Динамо М
18.07.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Динамо М2 : 2Спартак М
08.05.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Спартак М3 : 0Динамо М
25.10.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Динамо М2 : 3Спартак М

Отзывы и комментарии к матчу

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