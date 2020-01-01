Зенит - Ахмат 13 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Зенит - Ахмат, который запланирован на 13 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Сергей Богданович Семак
|Андрей Викторович Талалаев
|21.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|2 : 2
|11.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|1 : 1
|04.03.2020
|Кубок России
|1/4 финала
|1 : 2 ДВ
|17.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|0 : 0
|04.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|1 : 1
|04.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|1 : 0
|11.12.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|0 : 0
|13.08.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|4 : 0
|07.05.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|0 : 1
|06.11.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|2 : 1
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