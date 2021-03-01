  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Онлайн трансляции
Суббота 13 марта

22:45  it Дженоа - Удинезе 23:00  es Хетафе - Атлетико 23:00  en Фулхэм - Манчестер Сити 23:30  pt Тондела - Спортинг
Воскресенье 14 марта

12:25  bia Биатлон 14:00  ru Уфа - Рубин 14:30  it Болонья - Сампдория 15:00  en Саутгемптон - Брайтон
15:00  ua Мариуполь - Колос 15:00  fr Ним - Монпелье 15:30  de Байер - Арминия 15:45  bia Биатлон
16:00  es Сельта - Атлетик 16:30  ru Тамбов - Краснодар 17:00  it Торино - Интер 17:00  it Парма - Рома
17:00  fr Дижон - Бордо 17:00  fr Ланс - Метц 17:00  fr Лорьян - Ницца 17:00  fr Ренн - Страсбург
17:00  en Лестер - Шеффилд 17:30  de РБ Лейпциг - Айнтрахт 18:00  ua Шахтёр - Десна 18:00  ua Заря - Динамо Киев
18:15  es Гранада - Реал Сосьедад 19:00  ru Локомотив - Сочи 19:00  fr Монако - Лилль 19:30  en Арсенал - Тоттенхэм
20:00  it Кальяри - Ювентус 20:00  de Штутгарт - Хоффенхайм 20:30  es Эйбар - Вильярреал 20:30  ua Александрия - Олимпик
22:15  en Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 22:45  it Милан - Наполи 23:00  pt Порту - Пасуш де Феррейра 23:00  fr ПСЖ - Нант
23:00  es Севилья - Бетис
Свернуть список

Тамбов - Краснодар 14 марта прямая трансляция

Стадион: Мордовия Арена (Саранск, Россия), вместимость: 44442
14 Марта 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. РПЛ, 22-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия)
ТамбовКраснодар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Динамо Тамбов - Краснодар, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Тамбов
Тамбов
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Россия Сергей Александрович Первушин
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
21.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Краснодар1 : 0Тамбов
02.12.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Краснодар0 : 0Тамбов
17.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Тамбов0 : 2Краснодар

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Химки - Ростов 12 марта прямая трансляция
    Химки - Ростов 12 марта прямая трансляция
    Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636 12 Марта 2021, Пятница. 19:00 МСК. РПЛ , 22-й тур Главный судья: Сергей Лапочкин...
  • Тамбов - Сочи прямая трансляция 16.07.2020
    Тамбов - Сочи прямая трансляция 16.07.2020
    Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899 16 июля 2020, четверг. 20:30 МСК. 29-й тур Главный судья: Станислав Васильев...
  • Спартак Москва - Ростов 31.10.2020 прямая трансляция
    Спартак Москва - Ростов 31.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Открытие Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360 31 октября 2020, Суббота. 16:30 МСК. Премьер-Лига, 13 -й тур Главный судья: Виталий...
  • Тамбов - Рубин 13.12.2020 прямая трансляция
    Тамбов - Рубин 13.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Мордовия Арена (Саранск, Россия), вместимость: 44442 13 декабря 2020, Воскресенье. 14:00 МСК. Премьер-Лига, 18-й тур Главный судья:...
  • Ротор - Краснодар 13.09.2020 прямая трансляция
    Ротор - Краснодар 13.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568 13 августа 2020, восркесенье. 19:00 МСК. Премьер-Лига, 7-й тур Главный судья: Михаил...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close