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Воскресенье 14 марта

12:25  bia Биатлон 14:00  ru Уфа - Рубин 14:30  it Болонья - Сампдория 15:00  en Саутгемптон - Брайтон
15:00  ua Мариуполь - Колос 15:00  fr Ним - Монпелье 15:30  de Байер - Арминия 15:45  bia Биатлон
16:00  es Сельта - Атлетик 16:30  ru Тамбов - Краснодар 17:00  it Торино - Интер 17:00  it Парма - Рома
17:00  fr Дижон - Бордо 17:00  fr Ланс - Метц 17:00  fr Лорьян - Ницца 17:00  fr Ренн - Страсбург
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20:00  it Кальяри - Ювентус 20:00  de Штутгарт - Хоффенхайм 20:30  es Эйбар - Вильярреал 20:30  ua Александрия - Олимпик
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Мариуполь - Колос 14 марта прямая трансляция

Стадион: Колос (Ковалёвка, Украина), вместимость: 2500
14 Марта 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Премьер-лига, 18-й тур
МариупольКолос

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Мариуполь - Колос, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 18. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Мариуполь
Мариуполь
Колос
Ковалёвка
Главные тренеры
Украина Остап Миронович Маркевич
Украина Руслан Владимирович Костышин
История личных встреч
04.10.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 5 Колос1 : 0Мариуполь
29.07.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф за ЛЕ - финал Колос1 : 0 ДВМариуполь
26.10.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 12 Мариуполь2 : 0Колос
30.07.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 1 Колос2 : 1Мариуполь
20.09.2017 Кубок Украины 1/16 финала Колос1 : 2Мариуполь
21.05.2017 Украина - Первая лига Тур 32 Мариуполь3 : 1Колос
21.10.2016 Украина - Первая лига Тур 15 Колос0 : 1Мариуполь

Отзывы и комментарии к матчу

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