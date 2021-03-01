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Воскресенье 14 марта

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15:00  ua Мариуполь - Колос 15:00  fr Ним - Монпелье 15:30  de Байер - Арминия 15:45  bia Биатлон
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17:00  fr Дижон - Бордо 17:00  fr Ланс - Метц 17:00  fr Лорьян - Ницца 17:00  fr Ренн - Страсбург
17:00  en Лестер - Шеффилд 17:30  de РБ Лейпциг - Айнтрахт 18:00  ua Шахтёр - Десна 18:00  ua Заря - Динамо Киев
18:15  es Гранада - Реал Сосьедад 19:00  ru Локомотив - Сочи 19:00  fr Монако - Лилль 19:30  en Арсенал - Тоттенхэм
20:00  it Кальяри - Ювентус 20:00  de Штутгарт - Хоффенхайм 20:30  es Эйбар - Вильярреал 20:30  ua Александрия - Олимпик
22:15  en Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 22:45  it Милан - Наполи 23:00  pt Порту - Пасуш де Феррейра 23:00  fr ПСЖ - Нант
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Заря - Динамо Киев 14 марта прямая трансляция

Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
14 Марта 2021, Воскресенье. 18:00 МСК. Премьер-лига, 18-й тур
ЗаряДинамо Киев

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Заря - Динамо Киев, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 18. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Заря
Луганск
Динамо К
Киев
Главные тренеры
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
Румыния Мирча Луческу
История личных встреч
04.10.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 5 Динамо К1 : 1Заря
16.07.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 9 Динамо К3 : 1Заря
13.06.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 4 Заря1 : 3Динамо К
08.12.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 17 Динамо К1 : 2Заря
01.09.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 6 Заря2 : 2Динамо К
11.05.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 6 Динамо К1 : 1Заря
03.04.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 1 Заря2 : 3Динамо К
25.02.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 19 Динамо К5 : 0Заря
16.09.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 8 Заря1 : 1Динамо К
13.05.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 9 Заря0 : 1Динамо К

Отзывы и комментарии к матчу

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