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Воскресенье 14 марта

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15:00  ua Мариуполь - Колос 15:00  fr Ним - Монпелье 15:30  de Байер - Арминия 15:45  bia Биатлон
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Александрия - Олимпик 14 марта прямая трансляция

Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000
14 Марта 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Премьер-лига, 18-й тур
АлександрияОлимпик

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Александрия - Олимпик, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 18. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Александрия
Александрия
Олимпик Д
Донецк
Главные тренеры
Украина Владимир Богданович Шаран
Украина Юрий Николаевич Калитвинцев
История личных встреч
04.10.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 5 Олимпик Д3 : 2Александрия
10.11.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 14 Олимпик Д0 : 0Александрия
10.08.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 3 Александрия2 : 1Олимпик Д
10.03.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 21 Александрия1 : 1Олимпик Д
29.09.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 10 Олимпик Д2 : 3Александрия
19.05.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 10 Александрия2 : 0Олимпик Д
15.04.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 5 Олимпик Д0 : 0Александрия
15.10.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 12 Олимпик Д1 : 0Александрия
16.07.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 1 Александрия0 : 2Олимпик Д
26.05.2017 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 9 Олимпик Д0 : 0Александрия

Отзывы и комментарии к матчу

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