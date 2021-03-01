Александрия - Олимпик 14 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Александрия - Олимпик, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 18. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Владимир Богданович Шаран
|Юрий Николаевич Калитвинцев
|04.10.2020
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 5
|3 : 2
|10.11.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 14
|0 : 0
|10.08.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 3
|2 : 1
|10.03.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 21
|1 : 1
|29.09.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 10
|2 : 3
|19.05.2018
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 10
|2 : 0
|15.04.2018
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 5
|0 : 0
|15.10.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 12
|1 : 0
|16.07.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 1
|0 : 2
|26.05.2017
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 9
|0 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000 12 июля 2020, воскресенье. 19:30 МСК . Плей офф, 8-й тур...
Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000 19 июля 2020, воскресенье. 19:30 МСК. Плей-офф, 10-й тур...
Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000 25 июля 2020, суббота. 19:30 МСК. Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала...
Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000 18 октября 2020, Воскресенье. 17:00 МСК. УПЛ, 6-й тур...
Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000 19 августа 2020, Суббота. 14:00 МСК. УПЛ, 3-й тур...