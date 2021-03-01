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Минай - Ингулец 13 марта прямая трансляция

Стадион: Авангард (Ужгород, Украина), вместимость: 12000
13 Марта 2021, Суббота. 15:00 МСК. Премьер-лига, 18-й тур
МинайИнгулец

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Минай - Ингулец, который запланирован на 13 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 18. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Минай
Минай
Ингулец
Петрово
Главные тренеры
Украина Василий Васильевич Кобин
Украина Сергей Дмитриевич Лавриненко
История личных встреч
03.10.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 5 Ингулец1 : 1Минай
29.06.2020 Украина - Первая лига Тур 21 Минай1 : 1Ингулец
11.03.2020 Кубок Украины 1/4 финала Минай1 : 1 6 : 5Ингулец
31.08.2019 Украина - Первая лига Тур 6 Ингулец1 : 1Минай

Отзывы и комментарии к матчу

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