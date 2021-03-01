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Кристал Пэлас - Вест Бромвич 13 марта прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
13 Марта 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 28-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
Кристал ПэласВест Бромвич

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кристал Пэлас - Вест Бромвич, который запланирован на 13 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Англия Рой Ходжсон
Англия Сэм Эллардайс
История личных встреч
06.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 11 Вест Бромвич Альбион1 : 5Кристал Пэлас
25.09.2018 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Вест Бромвич Альбион0 : 3Кристал Пэлас
13.05.2018 Англия - Премьер-лига Тур 38 Кристал Пэлас2 : 0Вест Бромвич Альбион
02.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 15 Вест Бромвич Альбион0 : 0Кристал Пэлас
04.03.2017 Англия - Премьер-лига Тур 27 Вест Бромвич Альбион0 : 2Кристал Пэлас
13.08.2016 Англия - Премьер-лига Тур 1 Кристал Пэлас0 : 1Вест Бромвич Альбион
27.02.2016 Англия - Премьер-лига Тур 27 Вест Бромвич Альбион3 : 2Кристал Пэлас
03.10.2015 Англия - Премьер-лига Тур 8 Кристал Пэлас2 : 0Вест Бромвич Альбион
18.04.2015 Англия - Премьер-лига Тур 33 Кристал Пэлас0 : 2Вест Бромвич Альбион
25.10.2014 Англия - Премьер-лига Тур 9 Вест Бромвич Альбион2 : 2Кристал Пэлас

Отзывы и комментарии к матчу

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