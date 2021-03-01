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Фулхэм - Манчестер Сити 13 марта прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
13 Марта 2021, Суббота. 23:00 МСК. АПЛ, 28-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
ФулхэмМанчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Фулхэм - Манчестер Сити, который запланирован на 13 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
Англия Скотт Паркер
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
05.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 11 Манчестер Сити2 : 0Фулхэм
26.01.2020 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Сити4 : 0Фулхэм
30.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 32 Фулхэм0 : 2Манчестер Сити
01.11.2018 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Манчестер Сити2 : 0Фулхэм
15.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 5 Манчестер Сити3 : 0Фулхэм
22.03.2014 Англия - Премьер-лига Тур 31 Манчестер Сити5 : 0Фулхэм
21.12.2013 Англия - Премьер-лига Тур 17 Фулхэм2 : 4Манчестер Сити
19.01.2013 Англия - Премьер-лига Тур 23 Манчестер Сити2 : 0Фулхэм
29.09.2012 Англия - Премьер-лига Тур 6 Фулхэм1 : 2Манчестер Сити
04.02.2012 Англия - Премьер-лига Тур 24 Манчестер Сити3 : 0Фулхэм

Отзывы и комментарии к матчу

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