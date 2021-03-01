Фулхэм - Манчестер Сити 13 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Фулхэм - Манчестер Сити, который запланирован на 13 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Скотт Паркер
|Хосеп Гвардиола
|05.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|2 : 0
|26.01.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 0
|30.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|0 : 2
|01.11.2018
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|2 : 0
|15.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|3 : 0
|22.03.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|5 : 0
|21.12.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|2 : 4
|19.01.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|2 : 0
|29.09.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|1 : 2
|04.02.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|3 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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