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Лидс - Челси 13 марта прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
13 Марта 2021, Суббота. 15:30 МСК. АПЛ, 28-й тур
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия)
ЛидсЧелси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лидс Юнайтед - Челси, который запланирован на 13 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Челси
Лондон
Главные тренеры
Аргентина Марсело Бьельса
Германия Томас Тухель
История личных встреч
05.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 11 Челси3 : 1Лидс Юнайтед
19.12.2012 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Лидс Юнайтед1 : 5Челси

Отзывы и комментарии к матчу

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