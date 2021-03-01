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Эвертон - Бёрнли 13 марта прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
13 Марта 2021, Суббота. 20:30 МСК. АПЛ, 28-й тур
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
ЭвертонБернли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Эвертон - Бёрнли, который запланирован на 13 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Англия Шон Дайч
История личных встреч
05.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 11 Бёрнли1 : 1Эвертон
26.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 19 Эвертон1 : 0Бёрнли
05.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 8 Бёрнли1 : 0Эвертон
03.05.2019 Англия - Премьер-лига Тур 37 Эвертон2 : 0Бёрнли
26.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 19 Бёрнли1 : 5Эвертон
03.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 29 Бёрнли2 : 1Эвертон
01.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 7 Эвертон0 : 1Бёрнли
15.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 33 Эвертон3 : 1Бёрнли
22.10.2016 Англия - Премьер-лига Тур 9 Бёрнли2 : 1Эвертон
18.04.2015 Англия - Премьер-лига Тур 33 Эвертон1 : 0Бёрнли

Отзывы и комментарии к матчу

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