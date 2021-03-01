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Воскресенье 14 марта

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Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 14 марта прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
14 Марта 2021, Воскресенье. 22:15 МСК. АПЛ, 28-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
НорвичВест Хэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Манчестер Юнайтед - Вест Хэм, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
09.02.2021 Кубок Англии 1/8 финала Манчестер Юнайтед1 : 0 ДВВест Хэм Юнайтед
05.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 11 Вест Хэм Юнайтед1 : 3Манчестер Юнайтед
22.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 37 Манчестер Юнайтед1 : 1Вест Хэм Юнайтед
22.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 6 Вест Хэм Юнайтед2 : 0Манчестер Юнайтед
13.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 34 Манчестер Юнайтед2 : 1Вест Хэм Юнайтед
29.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 7 Вест Хэм Юнайтед3 : 1Манчестер Юнайтед
10.05.2018 Англия - Премьер-лига Тур 31 Вест Хэм Юнайтед0 : 0Манчестер Юнайтед
13.08.2017 Англия - Премьер-лига Тур 1 Манчестер Юнайтед4 : 0Вест Хэм Юнайтед
02.01.2017 Англия - Премьер-лига Тур 20 Вест Хэм Юнайтед0 : 2Манчестер Юнайтед
30.11.2016 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Манчестер Юнайтед4 : 1Вест Хэм Юнайтед

Отзывы и комментарии к матчу

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