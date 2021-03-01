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Воскресенье 14 марта

12:25  bia Биатлон 14:00  ru Уфа - Рубин 14:30  it Болонья - Сампдория 15:00  en Саутгемптон - Брайтон
15:00  ua Мариуполь - Колос 15:00  fr Ним - Монпелье 15:30  de Байер - Арминия 15:45  bia Биатлон
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17:00  fr Дижон - Бордо 17:00  fr Ланс - Метц 17:00  fr Лорьян - Ницца 17:00  fr Ренн - Страсбург
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20:00  it Кальяри - Ювентус 20:00  de Штутгарт - Хоффенхайм 20:30  es Эйбар - Вильярреал 20:30  ua Александрия - Олимпик
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Саутгемптон - Брайтон 14 марта прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
14 Марта 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. АПЛ, 28-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
СаутгемптонБрайтон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Саутгемптон - Брайтон, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
Австрия Ральф Хазенхюттль
Англия Грэм Поттер
История личных встреч
07.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 11 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Саутгемптон
16.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 36 Саутгемптон1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
24.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 3 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Саутгемптон
30.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 32 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Саутгемптон
17.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 5 Саутгемптон2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
28.08.2018 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Саутгемптон
31.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 25 Саутгемптон1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
29.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 10 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Саутгемптон

Отзывы и комментарии к матчу

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