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Воскресенье 14 марта

12:25  bia Биатлон 14:00  ru Уфа - Рубин 14:30  it Болонья - Сампдория 15:00  en Саутгемптон - Брайтон
15:00  ua Мариуполь - Колос 15:00  fr Ним - Монпелье 15:30  de Байер - Арминия 15:45  bia Биатлон
16:00  es Сельта - Атлетик 16:30  ru Тамбов - Краснодар 17:00  it Торино - Интер 17:00  it Парма - Рома
17:00  fr Дижон - Бордо 17:00  fr Ланс - Метц 17:00  fr Лорьян - Ницца 17:00  fr Ренн - Страсбург
17:00  en Лестер - Шеффилд 17:30  de РБ Лейпциг - Айнтрахт 18:00  ua Шахтёр - Десна 18:00  ua Заря - Динамо Киев
18:15  es Гранада - Реал Сосьедад 19:00  ru Локомотив - Сочи 19:00  fr Монако - Лилль 19:30  en Арсенал - Тоттенхэм
20:00  it Кальяри - Ювентус 20:00  de Штутгарт - Хоффенхайм 20:30  es Эйбар - Вильярреал 20:30  ua Александрия - Олимпик
22:15  en Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 22:45  it Милан - Наполи 23:00  pt Порту - Пасуш де Феррейра 23:00  fr ПСЖ - Нант
23:00  es Севилья - Бетис
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Лестер - Шеффилд 14 марта прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия), вместимость: 32262
14 Марта 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. АПЛ, 28-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
ЛестерШеффилд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лестер Сити - Шеффилд Юнайтед, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
Северная Ирландия Брендан Роджерс
Англия Крис Уилдер
История личных встреч
06.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 11 Шеффилд Юнайтед1 : 2Лестер Сити
16.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 36 Лестер Сити2 : 0Шеффилд Юнайтед
24.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 3 Шеффилд Юнайтед1 : 2Лестер Сити
16.02.2018 Кубок Англии 1/8 финала Лестер Сити1 : 0Шеффилд Юнайтед
22.08.2017 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Шеффилд Юнайтед1 : 4Лестер Сити

Отзывы и комментарии к матчу

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