  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Онлайн трансляции
Суббота 13 марта

22:45  it Дженоа - Удинезе 23:00  es Хетафе - Атлетико 23:00  en Фулхэм - Манчестер Сити 23:30  pt Тондела - Спортинг
Воскресенье 14 марта

12:25  bia Биатлон 14:00  ru Уфа - Рубин 14:30  it Болонья - Сампдория 15:00  en Саутгемптон - Брайтон
15:00  ua Мариуполь - Колос 15:00  fr Ним - Монпелье 15:30  de Байер - Арминия 15:45  bia Биатлон
16:00  es Сельта - Атлетик 16:30  ru Тамбов - Краснодар 17:00  it Торино - Интер 17:00  it Парма - Рома
17:00  fr Дижон - Бордо 17:00  fr Ланс - Метц 17:00  fr Лорьян - Ницца 17:00  fr Ренн - Страсбург
17:00  en Лестер - Шеффилд 17:30  de РБ Лейпциг - Айнтрахт 18:00  ua Шахтёр - Десна 18:00  ua Заря - Динамо Киев
18:15  es Гранада - Реал Сосьедад 19:00  ru Локомотив - Сочи 19:00  fr Монако - Лилль 19:30  en Арсенал - Тоттенхэм
20:00  it Кальяри - Ювентус 20:00  de Штутгарт - Хоффенхайм 20:30  es Эйбар - Вильярреал 20:30  ua Александрия - Олимпик
22:15  en Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 22:45  it Милан - Наполи 23:00  pt Порту - Пасуш де Феррейра 23:00  fr ПСЖ - Нант
23:00  es Севилья - Бетис
Свернуть список

Сельта - Атлетик 14 марта прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
14 Марта 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Ла Лига, 27-й тур
Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания)
СельтаАтлетик

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сельта - Атлетик, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сельта
Виго
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
04.12.2020 Испания - Примера Тур 12 Атлетик Б0 : 2Сельта
19.01.2020 Испания - Примера Тур 20 Атлетик Б1 : 1Сельта
06.10.2019 Испания - Примера Тур 8 Сельта1 : 0Атлетик Б
12.05.2019 Испания - Примера Тур 37 Атлетик Б3 : 1Сельта
07.01.2019 Испания - Примера Тур 18 Сельта1 : 2Атлетик Б
31.03.2018 Испания - Примера Тур 30 Атлетик Б1 : 1Сельта
05.11.2017 Испания - Примера Тур 11 Сельта3 : 1Атлетик Б
30.04.2017 Испания - Примера Тур 35 Сельта0 : 3Атлетик Б
19.12.2016 Испания - Примера Тур 16 Атлетик Б2 : 1Сельта
01.05.2016 Испания - Примера Тур 36 Атлетик Б2 : 1Сельта

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Сельта - Эйбар 24.01.2021 прямая трансляция
    Сельта - Эйбар 24.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500 24 января 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Ла Лига, 20-й тур Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес...
  • Сельта - Вальядолид 28.02.2021 прямая трансляция
    Сельта - Вальядолид 28.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500 28 Февраля 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Ла Лига, 25-й тур Главный судья: Давид Медье Хименес...
  • Сельта - Уэска 30.12.2020 прямая трансляция
    Сельта - Уэска 30.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500 30 декабря 2020, Среда. 21:15 МСК. Ла Лига, 16-й тур Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера...
  • Сельта - Алавес 20.12.2020 прямая трансляция
    Сельта - Алавес 20.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500 20 декабря 2020, Воскресенье. 16:00 МСК. Ла Лига, 14-й тур Главный судья: Хавьер Альберола...
  • Сельта - Вильярреал 08.01.2021 прямая трансляция
    Сельта - Вильярреал 08.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500 8 января 2021, Пятница. 23:00 МСК. Ла Лига, 18-й тур Главный судья: Хавьер Эстрада Фернандес...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close