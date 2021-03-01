Севилья - Бетис 14 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Севилья - Бетис, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Хулен Лопетеги
|Мануэль Пеллегрини
|02.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 17
|1 : 1
|11.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 28
|2 : 0
|10.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 13
|1 : 2
|13.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 32
|3 : 2
|02.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 3
|1 : 0
|12.05.2018
|Испания - Примера
|Тур 37
|2 : 2
|06.01.2018
|Испания - Примера
|Тур 18
|3 : 5
|25.02.2017
|Испания - Примера
|Тур 24
|1 : 2
|20.09.2016
|Испания - Примера
|Тур 5
|1 : 0
|24.04.2016
|Испания - Примера
|Тур 35
|2 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500 06 июля 2020, понедельник. 23:00 МСК . 34-й тур Главный судья: Матеу Лаос...
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500 19 июля 2020, воскресенье. 22:00 МСК. 38-й тур Главный судья: Хосе Луис...
Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033 28 Февраля 2021, Воскресенье. 18:15 МСК. Ла Лига, 25-й тур Главный судья: Матеу Лаос...
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500 23 января 2021, Суббота. 18:15 МСК. Ла Лига, 20-й тур Главный судья: Гуильермо...
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500 19 декабря 2020, Суббота. 23:00 МСК. Ла Лига, 14-й тур Главный судья: Хесус Хиль...