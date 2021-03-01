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Севилья - Бетис 14 марта прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
14 Марта 2021, Воскресенье. 23:00 МСК. Ла Лига, 27-й тур
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
СевильяБетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Севилья - Бетис, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Севилья
Севилья
Бетис
Севилья
Главные тренеры
Испания Хулен Лопетеги
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
02.01.2021 Испания - Примера Тур 17 Бетис1 : 1Севилья
11.06.2020 Испания - Примера Тур 28 Севилья2 : 0Бетис
10.11.2019 Испания - Примера Тур 13 Бетис1 : 2Севилья
13.04.2019 Испания - Примера Тур 32 Севилья3 : 2Бетис
02.09.2018 Испания - Примера Тур 3 Бетис1 : 0Севилья
12.05.2018 Испания - Примера Тур 37 Бетис2 : 2Севилья
06.01.2018 Испания - Примера Тур 18 Севилья3 : 5Бетис
25.02.2017 Испания - Примера Тур 24 Бетис1 : 2Севилья
20.09.2016 Испания - Примера Тур 5 Севилья1 : 0Бетис
24.04.2016 Испания - Примера Тур 35 Севилья2 : 0Бетис

Отзывы и комментарии к матчу

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