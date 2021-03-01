Гранада - Реал Сосьедад 14 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Гранада - Реал Сосьедад, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Диего Пенас Мартинес
|Иманол Альгуасиль
|08.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 9
|2 : 0
|10.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 35
|2 : 3
|03.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 12
|1 : 2
|29.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 35
|2 : 1
|17.12.2016
|Испания - Примера
|Тур 16
|0 : 2
|14.02.2016
|Испания - Примера
|Тур 24
|3 : 0
|22.09.2015
|Испания - Примера
|Тур 5
|0 : 3
|17.05.2015
|Испания - Примера
|Тур 37
|0 : 3
|11.01.2015
|Испания - Примера
|Тур 18
|1 : 1
|06.05.2014
|Испания - Примера
|Тур 36
|1 : 1
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