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Гранада - Реал Сосьедад 14 марта прямая трансляция

Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
14 Марта 2021, Воскресенье. 18:15 МСК. Ла Лига, 27-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
ГранадаРеал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Гранада - Реал Сосьедад, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Гранада
Гранада
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Главные тренеры
Испания Диего Пенас Мартинес
Испания Иманол Альгуасиль
История личных встреч
08.11.2020 Испания - Примера Тур 9 Реал Сосьедад2 : 0Гранада
10.07.2020 Испания - Примера Тур 35 Реал Сосьедад2 : 3Гранада
03.11.2019 Испания - Примера Тур 12 Гранада1 : 2Реал Сосьедад
29.04.2017 Испания - Примера Тур 35 Реал Сосьедад2 : 1Гранада
17.12.2016 Испания - Примера Тур 16 Гранада0 : 2Реал Сосьедад
14.02.2016 Испания - Примера Тур 24 Реал Сосьедад3 : 0Гранада
22.09.2015 Испания - Примера Тур 5 Гранада0 : 3Реал Сосьедад
17.05.2015 Испания - Примера Тур 37 Реал Сосьедад0 : 3Гранада
11.01.2015 Испания - Примера Тур 18 Гранада1 : 1Реал Сосьедад
06.05.2014 Испания - Примера Тур 36 Реал Сосьедад1 : 1Гранада

Отзывы и комментарии к матчу

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