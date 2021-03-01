Эйбар - Вильярреал 14 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Эйбар - Вильярреал, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Хосе Луис Мендилибар
|Унаи Эмери
|Иманоль Идьякес
|19.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 2
|2 : 1
|19.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 38
|4 : 0
|31.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 11
|2 : 1
|12.05.2019
|Испания - Примера
|Тур 37
|1 : 0
|06.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 18
|0 : 0
|28.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 26
|1 : 0
|01.10.2017
|Испания - Примера
|Тур 7
|3 : 0
|01.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 29
|2 : 3
|30.10.2016
|Испания - Примера
|Тур 10
|2 : 1
|03.04.2016
|Испания - Примера
|Тур 31
|1 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Мунисипаль де Ипуруа (Эйбар, Испания), вместимость: 5250 18 октября 2020, Воскресенье. 13:00 МСК. Ла Лига , 6-й тур Главный...
Стадион: Мунисипаль де Ипуруа (Эйбар, Испания), вместимость: 5250 3 января 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Ла Лига, 17-й тур Главный судья: Матеу Лаос...
Стадион: Мунисипаль де Ипуруа (Эйбар, Испания), вместимость: 5250 27 Февраля 2021, Суббота. 16:00 МСК. Ла Лига, 25-й тур Главный судья: Пабло...
Стадион: Мунисипаль де Ипуруа (Эйбар, Испания), вместимость: 5250 30 октября 2020, Пятница. 23:00 МСК. Ла Лига , 8 -й тур Главный судья: Матеу...
Стадион: Мунисипаль де Ипуруа (Эйбар, Испания), вместимость: 5250 21 января 2021, Четверг. 23:30 МСК. Ла Лига, 19-й тур Главный судья: Марио Мелеро...