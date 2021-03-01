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Эйбар - Вильярреал 14 марта прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Ипуруа (Эйбар, Испания), вместимость: 5250
14 Марта 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Ла Лига, 27-й тур
Главный судья: Давид Медье Хименес (Испания)
ЭйбарВильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Эйбар - Вильярреал, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Эйбар
Эйбар
Вильярреал
Вильярреал
Главные тренеры
Испания Хосе Луис Мендилибар
Испания Унаи Эмери
Испания Иманоль Идьякес
История личных встреч
19.09.2020 Испания - Примера Тур 2 Вильярреал2 : 1Эйбар
19.07.2020 Испания - Примера Тур 38 Вильярреал4 : 0Эйбар
31.10.2019 Испания - Примера Тур 11 Эйбар2 : 1Вильярреал
12.05.2019 Испания - Примера Тур 37 Вильярреал1 : 0Эйбар
06.01.2019 Испания - Примера Тур 18 Эйбар0 : 0Вильярреал
28.02.2018 Испания - Примера Тур 26 Эйбар1 : 0Вильярреал
01.10.2017 Испания - Примера Тур 7 Вильярреал3 : 0Эйбар
01.04.2017 Испания - Примера Тур 29 Вильярреал2 : 3Эйбар
30.10.2016 Испания - Примера Тур 10 Эйбар2 : 1Вильярреал
03.04.2016 Испания - Примера Тур 31 Эйбар1 : 2Вильярреал

Отзывы и комментарии к матчу

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