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Осасуна - Вальядолид 13 марта прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
13 Марта 2021, Суббота. 20:30 МСК. Ла Лига, 27-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
ОсасунаВальядолид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Осасуна - Вальядолид, который запланирован на 13 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Вальядолид
Вальядолид
Главные тренеры
Испания Хагоба Аррасате
Испания Серхио Гонсалес
История личных встреч
11.12.2020 Испания - Примера Тур 13 Вальядолид3 : 2Осасуна
18.01.2020 Испания - Примера Тур 20 Осасуна0 : 0Вальядолид
15.09.2019 Испания - Примера Тур 4 Вальядолид1 : 1Осасуна
02.06.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 42 Вальядолид2 : 0Осасуна
07.01.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 21 Осасуна4 : 2Вальядолид
24.04.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 35 Осасуна1 : 0Вальядолид
22.11.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 14 Вальядолид0 : 1Осасуна
16.05.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 38 Вальядолид1 : 1Осасуна
14.12.2014 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 17 Осасуна2 : 1Вальядолид
11.04.2014 Испания - Примера Тур 33 Осасуна0 : 0Вальядолид

Отзывы и комментарии к матчу

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