Реал Мадрид - Эльче 13 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реал Мадрид - Эльче, который запланирован на 13 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Зинедин Зидан
|Фран Эскриба
|30.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 1
|22.02.2015
|Испания - Примера
|Тур 24
|0 : 2
|23.09.2014
|Испания - Примера
|Тур 5
|5 : 1
|22.02.2014
|Испания - Примера
|Тур 25
|3 : 0
|26.09.2013
|Испания - Примера
|Тур 6
|1 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Альфредо ди Стефано (Мадрид, Испания), вместимость: 6500 17 октября 2020, Суббота. 19:30 МСК. Ла Лига , 6-й тур Главный судья:...
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534 21 ноября 2020, Суббота. 16:00 МСК. Ла Лига , 10-й тур Главный судья:...
Стадион: Эль-Кольяо (Алькой, Испания), вместимость: 5000 20 января 2021, Среда. 23:00 МСК. Кубок Испании, 1/16 Финала Главный судья: Хосе Санчес...
Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014 13 июля 2020, понедельник. 23:00 МСК. 36-й тур Главный судья: Сантьяго Хайме Латре...
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750 28 ноября 2020, Суббота. 16:00 МСК. Ла Лига, 11-й тур Главный судья:...