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Реал Мадрид - Эльче 13 марта прямая трансляция

Стадион: Альфредо ди Стефано (Мадрид, Испания), вместимость: 6500
13 Марта 2021, Суббота. 18:15 МСК. Ла Лига, 27-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания)
Реал МадридЭльче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реал Мадрид - Эльче, который запланирован на 13 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Эльче
Эльче
Главные тренеры
Франция Зинедин Зидан
Испания Фран Эскриба
История личных встреч
30.12.2020 Испания - Примера Тур 16 Эльче1 : 1Реал Мадрид
22.02.2015 Испания - Примера Тур 24 Эльче0 : 2Реал Мадрид
23.09.2014 Испания - Примера Тур 5 Реал Мадрид5 : 1Эльче
22.02.2014 Испания - Примера Тур 25 Реал Мадрид3 : 0Эльче
26.09.2013 Испания - Примера Тур 6 Эльче1 : 2Реал Мадрид

Отзывы и комментарии к матчу

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