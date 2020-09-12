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Алавес - Кадис 13 марта прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
13 Марта 2021, Суббота. 16:00 МСК. Ла Лига, 27-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания)
АлавесКадис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Алавес - Кадис, который запланирован на 13 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Алавес
Витория
Кадис
Кадис
Главные тренеры
Испания Фернандес Абелардо
Испания Альваро Сервера
История личных встреч
10.01.2021 Испания - Примера Тур 18 Кадис3 : 1Алавес

Отзывы и комментарии к матчу

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