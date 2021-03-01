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Хетафе - Атлетико 13 марта прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
13 Марта 2021, Суббота. 23:00 МСК. Ла Лига, 27-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
ХетафеАтлетико

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Хетафе - Атлетико, который запланирован на 13 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
30.12.2020 Испания - Примера Тур 16 Атлетико М1 : 0Хетафе
16.07.2020 Испания - Примера Тур 37 Хетафе0 : 2Атлетико М
18.08.2019 Испания - Примера Тур 1 Атлетико М1 : 0Хетафе
26.01.2019 Испания - Примера Тур 21 Атлетико М2 : 0Хетафе
22.09.2018 Испания - Примера Тур 5 Хетафе0 : 2Атлетико М
12.05.2018 Испания - Примера Тур 37 Хетафе0 : 1Атлетико М
06.01.2018 Испания - Примера Тур 18 Атлетико М2 : 0Хетафе
11.08.2017 Товарищеские матчи (клубы) Август 2017 Хетафе0 : 0Атлетико М
14.02.2016 Испания - Примера Тур 24 Хетафе0 : 1Атлетико М
22.09.2015 Испания - Примера Тур 5 Атлетико М2 : 0Хетафе

Отзывы и комментарии к матчу

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