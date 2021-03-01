Беневенто - Фиорентина 13 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Беневенто - Фиорентина, который запланирован на 13 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Филиппо Индзаги
|Чезаре Пранделли
|22.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 8
|0 : 1
|11.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 28
|1 : 0
|22.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 9
|0 : 3
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Чиро Вигорито (Беневенто, Италия), вместимость: 18900 22 января 2021, Пятница. 22:45 МСК. Серия А, 19 -й тур Главный судья: Пьеро Джакомелли...
Стадион: Чиро Вигорито (Беневенто, Италия), вместимость: 18900 3 Марта 2021, Среда. 22:45 МСК. Серия А, 25-й тур Главный судья: Джованни Айрольди...
Стадион: Чиро Вигорито (Беневенто, Италия), вместимость: 18900 9 января 2021, Суббота. 17:00 МСК. Серия А, 17 -й тур Главный судья: Джанлука...
Стадион: Чиро Вигорито (Беневенто, Италия), вместимость: 18900 7 ноября 2020, Суббота. 20:00 МСК. Серия А, 7 -й тур Главный судья: Джанлука...
Стадион: Чиро Вигорито (Беневенто, Италия), вместимость: 18900 28 ноября 2020, Суббота. 20:00 МСК. Серия А, 9 -й тур Главный судья: Фабрицио...