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Беневенто - Фиорентина 13 марта прямая трансляция

Стадион: Чиро Вигорито (Беневенто, Италия), вместимость: 18900
13 Марта 2021, Суббота. 20:00 МСК. Серия А, 27-й тур
Главный судья: Пьеро Джакомелли (Триест, Италия)
БеневентоФиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Беневенто - Фиорентина, который запланирован на 13 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Беневенто
Беневенто
Фиорентина
Флоренция
Главные тренеры
Италия Филиппо Индзаги
Италия Чезаре Пранделли
История личных встреч
22.11.2020 Италия - Серия А Тур 8 Фиорентина0 : 1Беневенто
11.03.2018 Италия - Серия А Тур 28 Фиорентина1 : 0Беневенто
22.10.2017 Италия - Серия А Тур 9 Беневенто0 : 3Фиорентина

Отзывы и комментарии к матчу

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