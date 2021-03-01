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Дженоа - Удинезе 13 марта прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
13 Марта 2021, Суббота. 22:45 МСК. Серия А, 27-й тур
Главный судья: Джакомо Камплоне (Италия)
ДженоаУдинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Дженоа - Удинезе, который запланирован на 13 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Удинезе
Удине
Главные тренеры
Италия Давиде Баллардини
Италия Лука Готти
История личных встреч
22.11.2020 Италия - Серия А Тур 8 Удинезе1 : 0Дженоа
05.07.2020 Италия - Серия А Тур 30 Удинезе2 : 2Дженоа
03.11.2019 Италия - Серия А Тур 11 Дженоа1 : 3Удинезе
30.03.2019 Италия - Серия А Тур 29 Удинезе2 : 0Дженоа
28.10.2018 Италия - Серия А Тур 10 Дженоа2 : 2Удинезе
28.01.2018 Италия - Серия А Тур 22 Дженоа0 : 1Удинезе
10.09.2017 Италия - Серия А Тур 3 Удинезе1 : 0Дженоа
09.04.2017 Италия - Серия А Тур 31 Удинезе3 : 0Дженоа
06.11.2016 Италия - Серия А Тур 12 Дженоа1 : 1Удинезе
21.02.2016 Италия - Серия А Тур 26 Дженоа2 : 1Удинезе

Отзывы и комментарии к матчу

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