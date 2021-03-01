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Воскресенье 14 марта

12:25  bia Биатлон 14:00  ru Уфа - Рубин 14:30  it Болонья - Сампдория 15:00  en Саутгемптон - Брайтон
15:00  ua Мариуполь - Колос 15:00  fr Ним - Монпелье 15:30  de Байер - Арминия 15:45  bia Биатлон
16:00  es Сельта - Атлетик 16:30  ru Тамбов - Краснодар 17:00  it Торино - Интер 17:00  it Парма - Рома
17:00  fr Дижон - Бордо 17:00  fr Ланс - Метц 17:00  fr Лорьян - Ницца 17:00  fr Ренн - Страсбург
17:00  en Лестер - Шеффилд 17:30  de РБ Лейпциг - Айнтрахт 18:00  ua Шахтёр - Десна 18:00  ua Заря - Динамо Киев
18:15  es Гранада - Реал Сосьедад 19:00  ru Локомотив - Сочи 19:00  fr Монако - Лилль 19:30  en Арсенал - Тоттенхэм
20:00  it Кальяри - Ювентус 20:00  de Штутгарт - Хоффенхайм 20:30  es Эйбар - Вильярреал 20:30  ua Александрия - Олимпик
22:15  en Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 22:45  it Милан - Наполи 23:00  pt Порту - Пасуш де Феррейра 23:00  fr ПСЖ - Нант
23:00  es Севилья - Бетис
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Торино - Интер 14 марта прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
14 Марта 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 27-й тур
Главный судья: Паоло Валери (Рим, Италия)
ТориноИнтер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Торино - Интер, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Торино
Турин
Интер М
Милан
Главные тренеры
Италия Давиде Никола
Италия Антонио Конте
История личных встреч
22.11.2020 Италия - Серия А Тур 8 Интер М4 : 2Торино
13.07.2020 Италия - Серия А Тур 32 Интер М3 : 1Торино
23.11.2019 Италия - Серия А Тур 13 Торино0 : 3Интер М
27.01.2019 Италия - Серия А Тур 21 Торино1 : 0Интер М
26.08.2018 Италия - Серия А Тур 2 Интер М2 : 2Торино
08.04.2018 Италия - Серия А Тур 31 Торино1 : 0Интер М
05.11.2017 Италия - Серия А Тур 12 Интер М1 : 1Торино
18.03.2017 Италия - Серия А Тур 29 Торино2 : 2Интер М
26.10.2016 Италия - Серия А Тур 10 Интер М2 : 1Торино
03.04.2016 Италия - Серия А Тур 31 Интер М1 : 2Торино

Отзывы и комментарии к матчу

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