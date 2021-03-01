Кальяри - Ювентус 14 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кальяри - Ювентус, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Леонардо Семпличи
|Андреа Пирло
|21.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 8
|2 : 0
|29.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 37
|2 : 0
|06.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 18
|4 : 0
|02.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 30
|0 : 2
|03.11.2018
|Италия - Серия А
|Тур 11
|3 : 1
|06.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 20
|0 : 1
|19.08.2017
|Италия - Серия А
|Тур 1
|3 : 0
|12.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 24
|0 : 2
|21.09.2016
|Италия - Серия А
|Тур 5
|4 : 0
|09.05.2015
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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