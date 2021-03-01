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Кальяри - Ювентус 14 марта прямая трансляция

Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
14 Марта 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Серия А, 27-й тур
Главный судья: Джанпаоло Кальварезе (Терамо, Италия)
КальяриЮвентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кальяри - Ювентус, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Ювентус
Турин
Главные тренеры
Италия Леонардо Семпличи
Италия Андреа Пирло
История личных встреч
21.11.2020 Италия - Серия А Тур 8 Ювентус2 : 0Кальяри
29.07.2020 Италия - Серия А Тур 37 Кальяри2 : 0Ювентус
06.01.2020 Италия - Серия А Тур 18 Ювентус4 : 0Кальяри
02.04.2019 Италия - Серия А Тур 30 Кальяри0 : 2Ювентус
03.11.2018 Италия - Серия А Тур 11 Ювентус3 : 1Кальяри
06.01.2018 Италия - Серия А Тур 20 Кальяри0 : 1Ювентус
19.08.2017 Италия - Серия А Тур 1 Ювентус3 : 0Кальяри
12.02.2017 Италия - Серия А Тур 24 Кальяри0 : 2Ювентус
21.09.2016 Италия - Серия А Тур 5 Ювентус4 : 0Кальяри
09.05.2015 Италия - Серия А Тур 35 Ювентус1 : 1Кальяри

Отзывы и комментарии к матчу

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