  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Онлайн трансляции
Суббота 13 марта

22:45  it Дженоа - Удинезе 23:00  es Хетафе - Атлетико 23:00  en Фулхэм - Манчестер Сити 23:30  pt Тондела - Спортинг
Воскресенье 14 марта

12:25  bia Биатлон 14:00  ru Уфа - Рубин 14:30  it Болонья - Сампдория 15:00  en Саутгемптон - Брайтон
15:00  ua Мариуполь - Колос 15:00  fr Ним - Монпелье 15:30  de Байер - Арминия 15:45  bia Биатлон
16:00  es Сельта - Атлетик 16:30  ru Тамбов - Краснодар 17:00  it Торино - Интер 17:00  it Парма - Рома
17:00  fr Дижон - Бордо 17:00  fr Ланс - Метц 17:00  fr Лорьян - Ницца 17:00  fr Ренн - Страсбург
17:00  en Лестер - Шеффилд 17:30  de РБ Лейпциг - Айнтрахт 18:00  ua Шахтёр - Десна 18:00  ua Заря - Динамо Киев
18:15  es Гранада - Реал Сосьедад 19:00  ru Локомотив - Сочи 19:00  fr Монако - Лилль 19:30  en Арсенал - Тоттенхэм
20:00  it Кальяри - Ювентус 20:00  de Штутгарт - Хоффенхайм 20:30  es Эйбар - Вильярреал 20:30  ua Александрия - Олимпик
22:15  en Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 22:45  it Милан - Наполи 23:00  pt Порту - Пасуш де Феррейра 23:00  fr ПСЖ - Нант
23:00  es Севилья - Бетис
Свернуть список

Штутгарт - Хоффенхайм 14 марта прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
14 Марта 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Бундеслига, 25-й тур
ШтутгартХоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Штутгарт - Хоффенхайм, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Хоффенхайм
Зинсхайм
Главные тренеры
США Пеллегрино Матараццо
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
21.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 8 Хоффенхайм3 : 3Штутгарт
16.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 26 Штутгарт1 : 1Хоффенхайм
27.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 9 Хоффенхайм4 : 0Штутгарт
05.05.2018 Германия - Бундеслига Тур 33 Штутгарт2 : 0Хоффенхайм
13.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 16 Хоффенхайм1 : 0Штутгарт
05.03.2016 Германия - Бундеслига Тур 25 Штутгарт5 : 1Хоффенхайм
03.10.2015 Германия - Бундеслига Тур 8 Хоффенхайм2 : 2Штутгарт
14.02.2015 Германия - Бундеслига Тур 21 Хоффенхайм2 : 1Штутгарт
20.09.2014 Германия - Бундеслига Тур 4 Штутгарт0 : 2Хоффенхайм
15.02.2014 Германия - Бундеслига Тур 21 Хоффенхайм4 : 1Штутгарт

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Штутгарт - Майнц 29.01.2021 прямая трансляция
    Штутгарт - Майнц 29.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449 29 января 2021, Пятница. 22:30 МСК. Бундеслига, 19-й тур Главный судья: Франк...
  • Штутгарт - Боруссия М 16.01.2021 прямая трансляция
    Штутгарт - Боруссия М 16.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449 16 января 2021, Суббота. 20:30 МСК. Бундеслига, 16-й тур Главный судья: Феликс...
  • Штутгарт - Шальке 27.02.2021 прямая трансляция
    Штутгарт - Шальке 27.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449 27 Февраля 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 23-й тур Главный судья: Гвидо...
  • Штутгарт - РБ Лейпциг 02.01.2021 прямая трансляция
    Штутгарт - РБ Лейпциг 02.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449 2 января 2021, Суббота. 22:30 МСК. Бундеслига, 14-й тур...
  • Штутгарт - Герта смотреть онлайн 13.02.2021
    Штутгарт - Герта смотреть онлайн 13.02.2021
    Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449 13 Февраля 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 21-й тур Главный судья: Харм...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close