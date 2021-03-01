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Воскресенье 14 марта

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15:00  ua Мариуполь - Колос 15:00  fr Ним - Монпелье 15:30  de Байер - Арминия 15:45  bia Биатлон
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20:00  it Кальяри - Ювентус 20:00  de Штутгарт - Хоффенхайм 20:30  es Эйбар - Вильярреал 20:30  ua Александрия - Олимпик
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Байер - Арминия 14 марта прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
14 Марта 2021, Воскресенье. 15:30 МСК. Бундеслига, 25-й тур
БайерАрминия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Байер - Арминия, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Арминия
Билефельд
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
21.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 8 Арминия1 : 2Байер
24.09.2013 Кубок Германии 2-й раунд Арминия0 : 2Байер
08.05.2009 Германия - Бундеслига Тур 31 Байер2 : 2Арминия
22.11.2008 Германия - Бундеслига Тур 14 Арминия2 : 1Байер
16.04.2008 Германия - Бундеслига Тур 29 Арминия1 : 0Байер
03.11.2007 Германия - Бундеслига Тур 12 Байер4 : 0Арминия
06.05.2007 Германия - Бундеслига Тур 32 Байер1 : 2Арминия
02.12.2006 Германия - Бундеслига Тур 15 Арминия0 : 0Байер

Отзывы и комментарии к матчу

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