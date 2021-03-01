Вердер - Бавария 13 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вердер - Бавария, который запланирован на 13 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Флориан Кофельдт
|Ханс-Дитер Флик
|21.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|1 : 1
|16.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|0 : 1
|14.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|6 : 1
|24.04.2019
|Кубок Германии
|1/2 финала
|2 : 3
|20.04.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|1 : 0
|01.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|1 : 2
|21.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|4 : 2
|26.08.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|0 : 2
|15.07.2017
|Кубок Телеком
|Финал
|0 : 2
|28.01.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|1 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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