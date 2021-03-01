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Вердер - Бавария 13 марта прямая трансляция

Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
13 Марта 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 25-й тур
ВердерБавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вердер - Бавария, который запланирован на 13 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вердер
Бремен
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
Германия Флориан Кофельдт
Германия Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
21.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 8 Бавария1 : 1Вердер
16.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 32 Вердер0 : 1Бавария
14.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 15 Бавария6 : 1Вердер
24.04.2019 Кубок Германии 1/2 финала Вердер2 : 3Бавария
20.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 30 Бавария1 : 0Вердер
01.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 13 Вердер1 : 2Бавария
21.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 19 Бавария4 : 2Вердер
26.08.2017 Германия - Бундеслига Тур 2 Вердер0 : 2Бавария
15.07.2017 Кубок Телеком Финал Вердер0 : 2Бавария
28.01.2017 Германия - Бундеслига Тур 18 Вердер1 : 2Бавария

Отзывы и комментарии к матчу

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