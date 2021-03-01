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Майнц - Фрайбург 13 марта прямая трансляция

Стадион: Опель-Арена - Кофас-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
13 Марта 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 25-й тур
МайнцФрайбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Майнц - Фрайбург, который запланирован на 13 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Майнц
Майнц
Фрайбург
Фрайбург
Главные тренеры
Дания Бо Свенссон
Германия Кристиан Штрайх
История личных встреч
22.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 8 Фрайбург1 : 3Майнц
18.01.2020 Германия - Бундеслига Тур 18 Майнц1 : 2Фрайбург
17.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 1 Фрайбург3 : 0Майнц
05.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 28 Майнц5 : 0Фрайбург
10.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 11 Фрайбург1 : 3Майнц
16.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 30 Майнц2 : 0Фрайбург
25.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 13 Фрайбург2 : 1Майнц
08.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 28 Фрайбург1 : 0Майнц
19.11.2016 Германия - Бундеслига Тур 11 Майнц4 : 2Фрайбург
18.04.2015 Германия - Бундеслига Тур 29 Фрайбург2 : 3Майнц

Отзывы и комментарии к матчу

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