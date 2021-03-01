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Вольфсбург - Шальке 13 марта прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
13 Марта 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 25-й тур
ВольфсбургШальке

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вольфсбург - Шальке, который запланирован на 13 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Греция Димитриос Граммозис
История личных встреч
03.02.2021 Кубок Германии 1/8 финала Вольфсбург1 : 0Шальке-04
21.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 8 Шальке-040 : 2Вольфсбург
20.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 33 Шальке-041 : 4Вольфсбург
18.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 16 Вольфсбург1 : 1Шальке-04
20.01.2019 Германия - Бундеслига Тур 18 Шальке-042 : 1Вольфсбург
25.08.2018 Германия - Бундеслига Тур 1 Вольфсбург2 : 1Шальке-04
17.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 27 Вольфсбург0 : 1Шальке-04
07.02.2018 Кубок Германии 1/4 финала Шальке-041 : 0Вольфсбург
28.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 10 Шальке-041 : 1Вольфсбург
08.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 28 Шальке-044 : 1Вольфсбург

Отзывы и комментарии к матчу

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