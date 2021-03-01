Вольфсбург - Шальке 13 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вольфсбург - Шальке, который запланирован на 13 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Оливер Гласнер
|Димитриос Граммозис
|03.02.2021
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 0
|21.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|0 : 2
|20.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|1 : 4
|18.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|1 : 1
|20.01.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|2 : 1
|25.08.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|2 : 1
|17.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|0 : 1
|07.02.2018
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 0
|28.10.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|1 : 1
|08.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|4 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000 3 Февраля 2021, Среда. 20:30 МСК. Кубок Германии, 1/8 Финала Главный судья:...
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000 27 Февраля 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 23-й тур Главный судья:...
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000 14 Февраля 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Бундеслига, 21-й тур...
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000 16 января 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 16-й тур Главный судья: Тобиас...
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000 31 января 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Бундеслига, 19-й тур Главный судья:...