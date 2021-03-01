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Марсель - Брест 13 марта прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
13 Марта 2021, Суббота. 19:00 МСК. Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Жером Мигелгорри (Франция)
МарсельБрест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Марсель - Брест, который запланирован на 13 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Марсель
Марсель
Брест
Брест
Главные тренеры
Аргентина Хорхе Сампаоли
Франция Оливье Далль'Оглио
История личных встреч
30.08.2020 Франция - Лига 1 Тур 2 Брест2 : 3Марсель
29.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 15 Марсель2 : 1Брест
20.04.2013 Франция - Лига 1 Тур 33 Марсель1 : 0Брест
02.12.2012 Франция - Лига 1 Тур 15 Брест1 : 2Марсель
26.02.2012 Франция - Лига 1 Тур 25 Брест1 : 0Марсель
02.10.2011 Франция - Лига 1 Тур 9 Марсель1 : 1Брест
11.05.2011 Франция - Лига 1 Тур 35 Марсель3 : 0Брест
22.12.2010 Франция - Лига 1 Тур 19 Брест0 : 0Марсель

Отзывы и комментарии к матчу

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