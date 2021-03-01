Монако - Лилль 14 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Монако - Лилль, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Нико Ковач
|Кристоф Галтье
|06.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|2 : 1
|21.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|5 : 1
|17.12.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
|15.03.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|0 : 1
|18.08.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|0 : 0
|16.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|2 : 1
|22.09.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|0 : 4
|14.05.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|4 : 0
|04.04.2017
|Кубок Франции
|1/4 финала
|2 : 1
|10.09.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|1 : 4
Отзывы и комментарии к матчу
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