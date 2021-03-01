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Монако - Лилль 14 марта прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
14 Марта 2021, Воскресенье. 19:05 МСК. Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)
МонакоЛилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Монако - Лилль, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Монако
Монако
Лилль
Лилль
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
Франция Кристоф Галтье
История личных встреч
06.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 13 Лилль2 : 1Монако
21.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 19 Монако5 : 1Лилль
17.12.2019 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Монако0 : 3Лилль
15.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 29 Лилль0 : 1Монако
18.08.2018 Франция - Лига 1 Тур 2 Монако0 : 0Лилль
16.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 30 Монако2 : 1Лилль
22.09.2017 Франция - Лига 1 Тур 7 Лилль0 : 4Монако
14.05.2017 Франция - Лига 1 Тур 37 Монако4 : 0Лилль
04.04.2017 Кубок Франции 1/4 финала Монако2 : 1Лилль
10.09.2016 Франция - Лига 1 Тур 4 Лилль1 : 4Монако

Отзывы и комментарии к матчу

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