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Воскресенье 14 марта

12:25  bia Биатлон 14:00  ru Уфа - Рубин 14:30  it Болонья - Сампдория 15:00  en Саутгемптон - Брайтон
15:00  ua Мариуполь - Колос 15:00  fr Ним - Монпелье 15:30  de Байер - Арминия 15:45  bia Биатлон
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17:00  fr Дижон - Бордо 17:00  fr Ланс - Метц 17:00  fr Лорьян - Ницца 17:00  fr Ренн - Страсбург
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20:00  it Кальяри - Ювентус 20:00  de Штутгарт - Хоффенхайм 20:30  es Эйбар - Вильярреал 20:30  ua Александрия - Олимпик
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23:00  es Севилья - Бетис
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Ним - Монпелье 14 марта прямая трансляция

Стадион: де Костьерес (Ним, Франция), вместимость: 18482
14 Марта 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)
НимМонпелье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ним - Монпелье, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ним
Ним
Монпелье
Монпелье
Главные тренеры
Франция Паскаль Планк
Армения Мишель Дер Закарян
История личных встреч
04.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 6 Монпелье0 : 1Ним
25.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 7 Монпелье1 : 0Ним
03.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 23 Ним1 : 1Монпелье
30.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 8 Монпелье3 : 0Ним

Отзывы и комментарии к матчу

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