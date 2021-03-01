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Ренн - Страсбург 14 марта прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
14 Марта 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция)
РеннСтрасбур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ренн - Страсбург, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ренн
Ренн
Страсбург
Страсбург
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Франция Тьерри Лаури
История личных встреч
27.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 12 Страсбург1 : 1Ренн
25.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 3 Страсбург0 : 2Ренн
18.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 37 Страсбург0 : 2Ренн
02.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 15 Ренн1 : 4Страсбург
06.05.2018 Франция - Лига 1 Тур 36 Ренн2 : 1Страсбург
18.11.2017 Франция - Лига 1 Тур 13 Страсбург2 : 1Ренн
26.04.2008 Франция - Лига 1 Тур 35 Ренн3 : 0Страсбург
08.12.2007 Франция - Лига 1 Тур 17 Страсбург3 : 0Ренн

Отзывы и комментарии к матчу

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