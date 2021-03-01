Лорьян - Ницца 14 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лорьян - Ницца, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Кристоф Пеллиссье
|Адриан Урся
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|2 : 2
|18.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|0 : 1
|08.01.2017
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 1
|02.10.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|2 : 1
|23.01.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|2 : 1
|01.12.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|0 : 0
|10.01.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|3 : 1
|16.08.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|0 : 0
|12.04.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|1 : 2
|30.11.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|3 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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