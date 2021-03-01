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Лорьян - Ницца 14 марта прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
14 Марта 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Рудди Букке (Амьен, Франция)
ЛорьянНицца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лорьян - Ницца, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Ницца
Ницца
Главные тренеры
Франция Кристоф Пеллиссье
Румыния Адриан Урся
История личных встреч
23.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 17 Ницца2 : 2Лорьян
18.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 26 Лорьян0 : 1Ницца
08.01.2017 Кубок Франции 1/32 финала Лорьян2 : 1Ницца
02.10.2016 Франция - Лига 1 Тур 8 Ницца2 : 1Лорьян
23.01.2016 Франция - Лига 1 Тур 22 Ницца2 : 1Лорьян
01.12.2015 Франция - Лига 1 Тур 16 Лорьян0 : 0Ницца
10.01.2015 Франция - Лига 1 Тур 20 Ницца3 : 1Лорьян
16.08.2014 Франция - Лига 1 Тур 2 Лорьян0 : 0Ницца
12.04.2014 Франция - Лига 1 Тур 33 Ницца1 : 2Лорьян
30.11.2013 Франция - Лига 1 Тур 15 Лорьян3 : 0Ницца

Отзывы и комментарии к матчу

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