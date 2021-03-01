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Ланс - Метц 14 марта прямая трансляция

Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233
14 Марта 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция)
ЛансМетц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ланс - Метц, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ланс
Ланс
Метц
Метц
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Франция Фредерик Антонетти
История личных встреч
19.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 16 Метц2 : 0Ланс
09.02.2019 Франция - Лига 2 Тур 24 Ланс0 : 0Метц
01.09.2018 Франция - Лига 2 Тур 6 Метц2 : 0Ланс
28.08.2018 Франция - Кубок лиги 2-й раунд Ланс1 : 1 3 : 5Метц
08.01.2017 Кубок Франции 1/32 финала Ланс2 : 0Метц
13.05.2016 Франция - Лига 2 Тур 38 Ланс1 : 0Метц
01.08.2015 Франция - Лига 2 Тур 1 Метц0 : 0Ланс
18.04.2015 Франция - Лига 1 Тур 33 Метц3 : 1Ланс
29.11.2014 Франция - Лига 1 Тур 15 Ланс2 : 0Метц
05.04.2008 Франция - Лига 1 Тур 32 Ланс1 : 1Метц

Отзывы и комментарии к матчу

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