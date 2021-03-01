Ланс - Метц 14 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ланс - Метц, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Франк Эз
|Фредерик Антонетти
|19.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|2 : 0
|09.02.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 24
|0 : 0
|01.09.2018
|Франция - Лига 2
|Тур 6
|2 : 0
|28.08.2018
|Франция - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 3 : 5
|08.01.2017
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 0
|13.05.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 38
|1 : 0
|01.08.2015
|Франция - Лига 2
|Тур 1
|0 : 0
|18.04.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|3 : 1
|29.11.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|2 : 0
|05.04.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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