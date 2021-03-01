Дижон - Бордо 14 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Дижон - Бордо, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Давид Линарес
|Жан-Луи Гассе
|04.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|3 : 0
|15.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|2 : 2
|29.10.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 0
|24.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|0 : 2
|20.01.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|1 : 0
|19.12.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 1
|24.11.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|0 : 0
|28.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|3 : 1
|01.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|3 : 2
|30.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|0 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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