  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Онлайн трансляции
Суббота 13 марта

22:45  it Дженоа - Удинезе 23:00  es Хетафе - Атлетико 23:00  en Фулхэм - Манчестер Сити 23:30  pt Тондела - Спортинг
Воскресенье 14 марта

12:25  bia Биатлон 14:00  ru Уфа - Рубин 14:30  it Болонья - Сампдория 15:00  en Саутгемптон - Брайтон
15:00  ua Мариуполь - Колос 15:00  fr Ним - Монпелье 15:30  de Байер - Арминия 15:45  bia Биатлон
16:00  es Сельта - Атлетик 16:30  ru Тамбов - Краснодар 17:00  it Торино - Интер 17:00  it Парма - Рома
17:00  fr Дижон - Бордо 17:00  fr Ланс - Метц 17:00  fr Лорьян - Ницца 17:00  fr Ренн - Страсбург
17:00  en Лестер - Шеффилд 17:30  de РБ Лейпциг - Айнтрахт 18:00  ua Шахтёр - Десна 18:00  ua Заря - Динамо Киев
18:15  es Гранада - Реал Сосьедад 19:00  ru Локомотив - Сочи 19:00  fr Монако - Лилль 19:30  en Арсенал - Тоттенхэм
20:00  it Кальяри - Ювентус 20:00  de Штутгарт - Хоффенхайм 20:30  es Эйбар - Вильярреал 20:30  ua Александрия - Олимпик
22:15  en Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 22:45  it Милан - Наполи 23:00  pt Порту - Пасуш де Феррейра 23:00  fr ПСЖ - Нант
23:00  es Севилья - Бетис
Свернуть список

Дижон - Бордо 14 марта прямая трансляция

Стадион: Гастон Жерар (Дижон, Франция), вместимость: 15995
14 Марта 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция)
ДижонБордо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Дижон - Бордо, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Дижон
Дижон
Бордо
Бордо
Главные тренеры
Франция Давид Линарес
Франция Жан-Луи Гассе
История личных встреч
04.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 6 Бордо3 : 0Дижон
15.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 25 Бордо2 : 2Дижон
29.10.2019 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Бордо2 : 0Дижон
24.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 3 Дижон0 : 2Бордо
20.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 21 Бордо1 : 0Дижон
19.12.2018 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Дижон0 : 1Бордо
24.11.2018 Франция - Лига 1 Тур 14 Дижон0 : 0Бордо
28.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 35 Бордо3 : 1Дижон
01.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 16 Дижон3 : 2Бордо
30.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 35 Дижон0 : 0Бордо

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Дижон - Ренн 16.10.2020 прямая трансляция
    Дижон - Ренн 16.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Гастон Жерар (Дижон, Франция), вместимость: 15995 16 октября 2020, Пятница. 20:00 МСК. Лига 1,  7-й тур Главный судья: Бастьен...
  • Дижон - Лилль смотреть онлайн 10.02.2021
    Дижон - Лилль смотреть онлайн 10.02.2021
    Стадион: Гастон Жерар (Дижон, Франция), вместимость: 15995 10 Февраля 2021, Среда. 21:00 МСК. Кубок Франции, 1/32 Финала...
  • Дижон - Ним 14.02.2021 прямая трансляция
    Дижон - Ним 14.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Гастон Жерар (Дижон, Франция), вместимость: 15995 14 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 25-й тур Главный судья: Орельен Пети...
  • Дижон - Страсбург 24.01.2021 прямая трансляция
    Дижон - Страсбург 24.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Гастон Жерар (Дижон, Франция), вместимость: 15995 24 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 21-й тур Главный судья: Жером Бризар...
  • Дижон - Монпелье 27.09.2020 прямая трансляция
    Дижон - Монпелье 27.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Гастон Жерар (Дижон, Франция), вместимость: 15995 27 августа 2020, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1,  5-й тур Главный судья: Орельен...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close