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Порту - Пасуш де Феррейра 14 марта прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
14 Марта 2021, Воскресенье. 23:00 МСК. Примейра, 23-й тур
ПортуПасуш Феррейра

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Порту - Пасуш де Феррейра, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Порту
Порту
Пасуш де Феррейра
Пасуш де Феррейра
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Португалия Маркес Пепа
История личных встреч
16.12.2020 Португалия - Кубок лиги 1/4 финала Порту2 : 1Пасуш де Феррейра
30.10.2020 Португалия - Примейра Тур 6 Пасуш де Феррейра3 : 2Порту
29.06.2020 Португалия - Примейра Тур 29 Пасуш де Феррейра0 : 1Порту
02.12.2019 Португалия - Примейра Тур 12 Порту2 : 0Пасуш де Феррейра
11.03.2018 Португалия - Примейра Тур 26 Пасуш де Феррейра1 : 0Порту
30.12.2017 Португалия - Кубок лиги Группа D. Тур 3 Пасуш де Феррейра2 : 3Порту
21.10.2017 Португалия - Примейра Тур 9 Порту6 : 1Пасуш де Феррейра
14.05.2017 Португалия - Примейра Тур 33 Порту4 : 1Пасуш де Феррейра
07.01.2017 Португалия - Примейра Тур 16 Пасуш де Феррейра0 : 0Порту
10.04.2016 Португалия - Примейра Тур 29 Пасуш де Феррейра1 : 0Порту

Отзывы и комментарии к матчу

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