Порту - Пасуш де Феррейра 14 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Порту - Пасуш де Феррейра, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Сержиу Консейсау
|Маркес Пепа
|16.12.2020
|Португалия - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 1
|30.10.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|3 : 2
|29.06.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 29
|0 : 1
|02.12.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 12
|2 : 0
|11.03.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|1 : 0
|30.12.2017
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. Тур 3
|2 : 3
|21.10.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|6 : 1
|14.05.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 33
|4 : 1
|07.01.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 16
|0 : 0
|10.04.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 29
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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