Тондела - Спортинг 13 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Тондела - Спортинг, который запланирован на 13 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Пако Аестаран
|Эмануэл Ферро
|Рубен Филипе Маркес Аморим
|01.11.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|4 : 0
|18.06.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|2 : 0
|03.11.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 10
|1 : 0
|11.05.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 33
|1 : 1
|07.01.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 16
|2 : 1
|19.02.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|1 : 2
|16.09.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|2 : 0
|11.03.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 25
|1 : 4
|22.10.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|1 : 1
|15.01.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|2 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044 1 ноября 2020, Воскресенье. 23:00 МСК. Примейра. 6-й тур Главный судья:...
Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 27-й тур Начало 18 июня 2020г в 23:15 мск...
Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 25-й тур Начало 4 июня 2020г в 21:15 мск ...
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647 8 января 2021, Пятница. 22:00 МСК. Примейра, 13-й тур Главный судья: Мануэл Оливейра...
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399 5 Декабря 2020, Суббота. 23:30 МСК. Примейра. 9-й тур Главный судья: Тьягу Мартинш...