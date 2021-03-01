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Тондела - Спортинг 13 марта прямая трансляция

Стадион: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия), вместимость: 7500
13 Марта 2021, Суббота. 23:30 МСК. Примейра, 23-й тур
ТонделааСпортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Тондела - Спортинг, который запланирован на 13 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Тондела
Тондела
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
Испания Пако Аестаран
Португалия Эмануэл Ферро
Португалия Рубен Филипе Маркес Аморим
История личных встреч
01.11.2020 Португалия - Примейра Тур 6 Спортинг4 : 0Тондела
18.06.2020 Португалия - Примейра Тур 27 Спортинг2 : 0Тондела
03.11.2019 Португалия - Примейра Тур 10 Тондела1 : 0Спортинг
11.05.2019 Португалия - Примейра Тур 33 Спортинг1 : 1Тондела
07.01.2019 Португалия - Примейра Тур 16 Тондела2 : 1Спортинг
19.02.2018 Португалия - Примейра Тур 23 Тондела1 : 2Спортинг
16.09.2017 Португалия - Примейра Тур 6 Спортинг2 : 0Тондела
11.03.2017 Португалия - Примейра Тур 25 Тондела1 : 4Спортинг
22.10.2016 Португалия - Примейра Тур 8 Спортинг1 : 1Тондела
15.01.2016 Португалия - Примейра Тур 18 Спортинг2 : 2Тондела

Отзывы и комментарии к матчу

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