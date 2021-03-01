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Бенфика - Боавишта 13 марта прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
13 Марта 2021, Суббота. 21:00 МСК. Примейра, 23-й тур
БенфикаБоавишта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бенфика - Боавишта, который запланирован на 13 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Боавишта
Порту
Главные тренеры
Португалия Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
Португалия Жезуалду Феррейра
История личных встреч
03.11.2020 Португалия - Примейра Тур 6 Боавишта3 : 0Бенфика
04.07.2020 Португалия - Примейра Тур 30 Бенфика3 : 1Боавишта
06.12.2019 Португалия - Примейра Тур 13 Боавишта1 : 4Бенфика
29.01.2019 Португалия - Примейра Тур 19 Бенфика5 : 1Боавишта
18.08.2018 Португалия - Примейра Тур 2 Боавишта0 : 2Бенфика
17.02.2018 Португалия - Примейра Тур 23 Бенфика4 : 0Боавишта
16.09.2017 Португалия - Примейра Тур 6 Боавишта2 : 1Бенфика
20.05.2017 Португалия - Примейра Тур 34 Боавишта2 : 2Бенфика
14.01.2017 Португалия - Примейра Тур 17 Бенфика3 : 3Боавишта
20.03.2016 Португалия - Примейра Тур 27 Боавишта0 : 1Бенфика

Отзывы и комментарии к матчу

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