Бенфика - Боавишта 13 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бенфика - Боавишта, который запланирован на 13 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
|Жезуалду Феррейра
|03.11.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|3 : 0
|04.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 30
|3 : 1
|06.12.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 13
|1 : 4
|29.01.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|5 : 1
|18.08.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|0 : 2
|17.02.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|4 : 0
|16.09.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|2 : 1
|20.05.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 34
|2 : 2
|14.01.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 17
|3 : 3
|20.03.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|0 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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