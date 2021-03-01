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Вулверхэмптон - Ливерпуль 15 марта прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
15 Марта 2021, Понедельник. 23:00 МСК. АПЛ, 28-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
ВулверхэмптонЛиверпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вулверхэмптон - Ливерпуль, который запланирован на 15 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
06.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 11 Ливерпуль4 : 0Вулверхэмптон
23.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 24 Вулверхэмптон1 : 2Ливерпуль
29.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 20 Ливерпуль1 : 0Вулверхэмптон
12.05.2019 Англия - Премьер-лига Тур 38 Ливерпуль2 : 0Вулверхэмптон
07.01.2019 Кубок Англии 1/32 финала Вулверхэмптон2 : 1Ливерпуль
21.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 18 Вулверхэмптон0 : 2Ливерпуль
28.01.2017 Кубок Англии 1/16 финала Ливерпуль1 : 2Вулверхэмптон
31.01.2012 Англия - Премьер-лига Тур 23 Вулверхэмптон0 : 3Ливерпуль
24.09.2011 Англия - Премьер-лига Тур 6 Ливерпуль2 : 1Вулверхэмптон
22.01.2011 Англия - Премьер-лига Тур 24 Вулверхэмптон0 : 3Ливерпуль

Отзывы и комментарии к матчу

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