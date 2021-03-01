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Барселона - Уэска 15 марта прямая трансляция

Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
15 Марта 2021, Понедельник. 23:00 МСК. Ла Лига, 27-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания)
БарселонаУэска

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Барселона - Уэска, который запланирован на 15 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Барселона
Барселона
Уэска
Уэска
Главные тренеры
Нидерланды Рональд Куман
Испания Хосе Пачета
История личных встреч
03.01.2021 Испания - Примера Тур 17 Уэска0 : 1Барселона
13.04.2019 Испания - Примера Тур 32 Уэска0 : 0Барселона
02.09.2018 Испания - Примера Тур 3 Барселона8 : 2Уэска
17.12.2014 Кубок Испании 1/16 финала Барселона8 : 1Уэска
04.12.2014 Кубок Испании 1/16 финала Уэска0 : 4Барселона

Отзывы и комментарии к матчу

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