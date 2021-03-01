Манчестер Сити - Боруссия М 16 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Манчестер Сити - Боруссия Менхенгладбах, который запланирован на 16 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Венгрия. Турнир: Лига Чемпионов 2020/21. 1/8 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Хосеп Гвардиола
|Марко Розе
|24.02.2021
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|0 : 2
|23.11.2016
|Лига чемпионов
|Группа C. Тур 5
|1 : 1
|14.09.2016
|Лига чемпионов
|Группа C. Тур 1
|4 : 0
|08.12.2015
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 6
|4 : 2
|30.09.2015
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 2
|1 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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