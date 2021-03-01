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Манчестер Сити - Боруссия М 16 марта прямая трансляция

Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889
16 Марта 2021, Вторник. 23:00 МСК. Лига Чемпионов, 1/8 Финала, Ответный матч
Первый матч 2 : 0
Манчестер СитиБоруссия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Манчестер Сити - Боруссия Менхенгладбах, который запланирован на 16 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Венгрия. Турнир: Лига Чемпионов 2020/21. 1/8 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Боруссия М
Мёнхенгладбах, Германия
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Германия Марко Розе
История личных встреч
24.02.2021 Лига чемпионов 1/8 финала Боруссия М0 : 2Манчестер Сити
23.11.2016 Лига чемпионов Группа C. Тур 5 Боруссия М1 : 1Манчестер Сити
14.09.2016 Лига чемпионов Группа C. Тур 1 Манчестер Сити4 : 0Боруссия М
08.12.2015 Лига чемпионов Группа D. Тур 6 Манчестер Сити4 : 2Боруссия М
30.09.2015 Лига чемпионов Группа D. Тур 2 Боруссия М1 : 2Манчестер Сити
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах). Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Манчестер Сити» — 2:0.

Отзывы и комментарии к матчу

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